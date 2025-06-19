Приход Марка Уолтера в «Лейкерс» может привести к расширению фронт-офиса и обмену Остина Ривза

Инсайдер Йован Буха порассуждал на тему ближайших изменений в «Лейкерс».

«Под руководством Марка Уолтера «Лейкерс » могут стать одной из лучших организаций в спорте.

Второй налоговый порог слишком сильно ограничивает команду. Они зайдут за него, только если это будет действительно иметь смысл. При Басс 2-й порог служил в качестве жесткого финансового потолка для организации.

Они будут избегать его, но не в случае состава чемпионского уровня.

Думаю, что грядет расширение фронт-офиса. Не знаю, будет ли оно моментальным или случится позже летом, но у «Лейкерс» один из самых маленьких офисов лиги, им нужно усилиться в этом плане. Здесь самый большой потенциал для роста.

Остин Ривз очень нравился прежним владельцам, включая Джини Басс. Его шансы на переход, полагаю, увеличились. Не радикально, и я могу ошибаться. Скорее всего, он останется в команде на начало следующего сезона», – заключил Буха.