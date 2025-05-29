Шэннон Шарп: «Остин Ривз – единственный ценный актив, который есть у «Лейкерс»

Шэннон Шарп считает, что «Лейкерс» нужно расстаться с Остином Ривзом.

«Остин Ривз – единственный ценный актив, который у них есть.

Он все равно уйдет в другую команду и получит большую зарплату. Он не будет пытаться остаться в «Лейкерс», если может получить 200 миллионов долларов, а они не могут ему этого дать», – отметил эксперт.

Шарп назвал Ривза «чертовски хорошим игроком», но заявил, что для «Лейкерс » пришло время использовать его, чтобы заполучить сильного центрового.