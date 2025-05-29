Шэннон Шарп: «Остин Ривз – единственный ценный актив, который есть у «Лейкерс»
Шэннон Шарп считает, что «Лейкерс» нужно расстаться с Остином Ривзом.
«Остин Ривз – единственный ценный актив, который у них есть.
Он все равно уйдет в другую команду и получит большую зарплату. Он не будет пытаться остаться в «Лейкерс», если может получить 200 миллионов долларов, а они не могут ему этого дать», – отметил эксперт.
Шарп назвал Ривза «чертовски хорошим игроком», но заявил, что для «Лейкерс» пришло время использовать его, чтобы заполучить сильного центрового.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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