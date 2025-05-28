Остин Ривз следующим летом попытается подписать новый контракт со стартовой зарплатой в 30 млн долларов
Ожидается, что Остин Ривз следующим летом станет свободным агентом.
Согласно сообщению Bleacher Report, защитник «Лейкерс», как ожидается, следующим летом выйдет на рынок свободных агентов и может рассчитывать на стартовую зарплату в размере 30 миллионов долларов в год.
«Ривз почти наверняка откажется от опции игрока на 14,9 млн долларов за сезон-2026/27, чтобы изучить ситуацию на рынке как неограниченно свободный агент, стремясь к стартовой зарплате в размере 30 миллионов долларов. Максимум, на который он может рассчитывать при продлении контракта (19,5 млн), намного меньше этой суммы», – пишет Пинкус.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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