Брайан Уиндхорст: «Люди смеются над драфт-пиками «Бруклина»
Руководители и агенты НБА высмеяли выборы «Бруклина» на драфте.
«Мне пишут кое-что о «Бруклине». Люди смеются над их драфт-пиками. Руководители и агенты говорят: «Нетс» играли с тремя игроками на двусторонних контрактах, чтобы аплодировать, выбирая игроков в третьем десятке драфта.
Те игроки на двусторонних контрактах были не хуже тех, кого они выбирают», – рассказал во время драфта инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
В первом раунде драфта-2025 «Бруклин» выбрал Егора Демина (8), Нолана Траоре (19), Дрэйка Пауэлла (22), Бена Сарафа (26) и Дэнни Вольфа (27).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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