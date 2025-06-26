Брайан Уиндхорст: «Люди смеются над драфт-пиками «Бруклина»

Руководители и агенты НБА высмеяли выборы «Бруклина» на драфте.

«Мне пишут кое-что о «Бруклине ». Люди смеются над их драфт-пиками. Руководители и агенты говорят: «Нетс» играли с тремя игроками на двусторонних контрактах, чтобы аплодировать, выбирая игроков в третьем десятке драфта.

Те игроки на двусторонних контрактах были не хуже тех, кого они выбирают», – рассказал во время драфта инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В первом раунде драфта-2025 «Бруклин» выбрал Егора Демина (8), Нолана Траоре (19), Дрэйка Пауэлла (22), Бена Сарафа (26) и Дэнни Вольфа (27).