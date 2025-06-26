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Андрей Кириленко: «Егор Демин – потенциально один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были»

Кириленко назвал Демина потенциально одним их сильнейших российских игроков.

«Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте.

С одной стороны – это очень приятно, с другой – большое давление. Потенциально это один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были. Естественно, все наметки на то, чтобы у него все получилось, есть.

«Бруклин» – это оптимальный вариант, потому что молодая команда, тренер европейский. На позиции Демина есть дефицит определенный. Скорее всего, у него будет шанс начинать первым», – отметил президент РФБ.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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