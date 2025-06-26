Шэмс Чарания: «Нико Харрисон собрал, пожалуй, лучшую переднюю линию в НБА»
Шэмс Чарания считает переднюю линию «Далласа» лучшей в НБА.
«Что бы ни говорили об обмене Луки Дончича, Нико Харрисон собрал, пожалуй, лучшую переднюю линию в НБА.
Энтони Дэвис, Купер Флэгг, Дерек Лайвли, они только что продлили Дэниэла Гэффорда. Если бы Кайри Ирвинг был здоров, мы бы говорили об этой команде как о претенденте на чемпионство. Я думаю, что «Мэверикс» не будут спешить с его возвращением. Он надеется вернуться в строй в январе или феврале», – сказал инсайдер ESPN.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1842 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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