Шэмс Чарания: «Нико Харрисон собрал, пожалуй, лучшую переднюю линию в НБА»

Шэмс Чарания считает переднюю линию «Далласа» лучшей в НБА.

«Что бы ни говорили об обмене Луки Дончича, Нико Харрисон собрал, пожалуй, лучшую переднюю линию в НБА .

Энтони Дэвис, Купер Флэгг, Дерек Лайвли, они только что продлили Дэниэла Гэффорда. Если бы Кайри Ирвинг был здоров, мы бы говорили об этой команде как о претенденте на чемпионство. Я думаю, что «Мэверикс» не будут спешить с его возвращением. Он надеется вернуться в строй в январе или феврале», – сказал инсайдер ESPN.