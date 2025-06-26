Нико Харрисон подтвердил продолжение сотрудничества с Джейсоном Киддом

Джейсон Кидд останется в «Мэверикс».

Сообщалось, что «Никс» не теряют надежды на переезд тренера в Нью-Йорк.

«Все еще гуляют слухи о Джей Кидде? Думал, что уже разобрался с ними.

Он точно останется нашим главным тренером в следующем году», – заявил генменеджер «Далласа» Нико Харрисон.