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Нико Харрисон подтвердил продолжение сотрудничества с Джейсоном Киддом

Джейсон Кидд останется в «Мэверикс».

Сообщалось, что «Никс» не теряют надежды на переезд тренера в Нью-Йорк.

«Все еще гуляют слухи о Джей Кидде? Думал, что уже разобрался с ними.

Он точно останется нашим главным тренером в следующем году», – заявил генменеджер «Далласа» Нико Харрисон.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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