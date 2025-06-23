Чима Монеке подпишет с «Црвеной Звездой» контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро

«Црвена Звезда» приобрела Чиму Монеке.

29-летний форвард из Нигерии перейдет в сербский клуб из «Басконии».

Монеке набирал 14 очков, 6,1 подбора и 2,3 передачи в среднем в 33 матчах Евролиги.

Баскетболист подпишет контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро. Соглашение включает в себя возможность выкупа следующим летом за 500 тысяч евро.