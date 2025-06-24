Чима Монеке подписал 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»
Чима Монеке стал игроком «Црвены Звезды».
Сербский клуб официально объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом из Нигерии.
По информации СМИ, стороны заключили соглашение на два года и 1,6 миллиона евро. Контракт включает в себя возможность выкупа следующим летом за 500 тысяч евро.
Монеке (29 лет, 198 см) перешел из «Басконии». В прошедшем сезоне Евролиги форвард набирал 14,0 очка, 6,1 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
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