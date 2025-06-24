«Лейкерс» не заинтересованы в Джоне Коллинзе
«Лос-Анджелес» не собирается выменивать форварда «Юты».
«Коллинз провел сильный сезон-2024/25, но мне сообщили, что любые предположения о том, что «Лейкерс» заинтересованы в его приобретении, ошибочны», – написал инсайдер Марк Стейн.
В прошедшем сезоне Джон Коллинз (27 лет, 205 см) принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 19 очков (52,7% с игры) и 8,2 подбора.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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