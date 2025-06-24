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«Лейкерс» не заинтересованы в Джоне Коллинзе

«Лос-Анджелес» не собирается выменивать форварда «Юты».

«Коллинз провел сильный сезон-2024/25, но мне сообщили, что любые предположения о том, что «Лейкерс» заинтересованы в его приобретении, ошибочны», – написал инсайдер Марк Стейн.

В прошедшем сезоне Джон Коллинз (27 лет, 205 см) принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 19 очков (52,7% с игры) и 8,2 подбора.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoЛейкерс
logoНБА
возможные переходы
Марк Стейн
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