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Леброн Джеймс: «Мы с Джорданом хорошо бы дополняли друг друга на площадке. У него было мышление чистого бомбардира»

Форвард «Лейкерс» ответил на вопрос фаната во время записи подкаста.

Джеймса спросили, с кем из баскетболистов предыдущих эпох он бы хотел сыграть.

«Если говорить о вдохновении, то для меня никто не был более вдохновляющим, чем Майкл Джордан. Думаю, мы бы хорошо дополняли бы друг друга на площадке. Эм Джей был чистым бомбардиром. У него было мышление скорера.

Я бы выбрал его, но знаю, что не могу – потому что понимаю, как работают соцсети. Вы, засранцы, сразу напишете: «О, так ты еще и с Джорданом хочешь сыграть? Ты уже со всеми играл, черт тебя дери!»

Я не задавал вопрос, ребята. Я просто отвечаю. Не я его придумал», – сказал Джеймс.

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoМайкл Джордан
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