Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Голден Стэйт» примет на своей площадке действующего чемпиона «Нью-Йорк », «Лас-Вегас » сыграет с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Нью-Йорк

26 июня . 5.00

Лас-Вегас – Коннектикут

26 июня . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.