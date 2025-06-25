0

Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Голден Стэйт» примет на своей площадке действующего чемпиона «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Нью-Йорк

26 июня. 5.00

Лас-Вегас – Коннектикут

26 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?152 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Нью-Йорк жен
результаты
Голден Стэйт жен
Лас-Вегас жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту», 57 очков от Бостон и Митчелл на двоих помогли «Индиане» победить «Сиэтл» и другие результаты
сегодня, 04:50
Женская НБА. «Лас-Вегас» обыграл «Индиану», «Сиэтл» разобрался с «Нью-Йорком» и другие результаты
23 июня, 07:18
Женская НБА. 12 очков, 8 подборов и 3 перехвата Марии Клюндиковой помогли «Миннесоте» разобраться с «Лос-Анджелесом», «Финикс» выиграл у «Чикаго» в гостях
122 июня, 04:11
Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде
321 июня, 16:31Видео
Главные новости
«Финикс» вел переговоры об обмене Кевина Дюрэнта в «Кливленд» на Дариуса Гарлэнда
49 минут назад
Сегодня состоится первый раунд драфта НБА-2025
13сегодня, 17:46
«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта
16сегодня, 17:30
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания выиграла у Чехии, Бельгия встретится с Германией
1сегодня, 16:50Live
«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов
10сегодня, 16:42
«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса
11сегодня, 16:37
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
9сегодня, 15:56
Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»
25сегодня, 15:40
Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»
сегодня, 15:35
«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли
18сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
230 минут назад
«Оклахома» хочет обменять 15-й или 24-й драфт-пики на более высокий
сегодня, 18:10
«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом
сегодня, 17:17
Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»
сегодня, 16:30
Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»
16сегодня, 16:22
Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»
сегодня, 16:10
Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»
сегодня, 14:31
Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»
1сегодня, 14:22
Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 13:37
Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»
сегодня, 13:31