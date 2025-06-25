Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Голден Стэйт» примет на своей площадке действующего чемпиона «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Голден Стэйт – Нью-Йорк
26 июня. 5.00
Лас-Вегас – Коннектикут
26 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
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