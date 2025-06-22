Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» на выезде сыграет с «Лас-Вегасом», «Атланта» примет «Чикаго» и другие встречи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
22 июня. 22.00
Лас-Вегас – Индиана
22 июня. 22.00
22 июня. 22.00
Сиэтл – Нью-Йорк
23 июня. 2.00
Голден Стэйт – Коннектикут
23 июня. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1238 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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