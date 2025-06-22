Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» на выезде сыграет с «Лас-Вегасом », «Атланта» примет «Чикаго» и другие встречи.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Чикаго

22 июня . 22.00

Лас-Вегас – Индиана

22 июня . 22.00

Вашингтон – Даллас

22 июня . 22.00

Сиэтл – Нью-Йорк

23 июня . 2.00

Голден Стэйт – Коннектикут

23 июня . 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.