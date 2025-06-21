Женская НБА. «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Финикс» встретится с «Чикаго»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Чикаго» примет «Финикс», «Миннесота» встретится с «Лос-Анджелесом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
21 июня. 20.00
Миннесота – Лос-Анджелес
22 июня. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?735 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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