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Женская НБА. «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Финикс» встретится с «Чикаго»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Чикаго» примет «Финикс», «Миннесота» встретится с «Лос-Анджелесом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ЧикагоФиникс

21 июня. 20.00

Миннесота – Лос-Анджелес

22 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?735 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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