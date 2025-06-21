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Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде

Сегодня в женской НБА «Чикаго» сыграет дома с «Финиксом».

Официальный аккаунт лиги в соцсети X опубликовал видео, как звезда «Чикаго» Энджел Риз прибывает на игру в стильном наряде.

Риз лидирует в WNBA по подборам – 11,7 в среднем за матч.

Так кто все же будет чемпионом НБА?912 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт WNBA в соцсети X
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