Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде

Сегодня в женской НБА «Чикаго» сыграет дома с «Финиксом».

Официальный аккаунт лиги в соцсети X опубликовал видео, как звезда «Чикаго » Энджел Риз прибывает на игру в стильном наряде.

Риз лидирует в WNBA по подборам – 11,7 в среднем за матч.