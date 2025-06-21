Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде
Сегодня в женской НБА «Чикаго» сыграет дома с «Финиксом».
Официальный аккаунт лиги в соцсети X опубликовал видео, как звезда «Чикаго» Энджел Риз прибывает на игру в стильном наряде.
Риз лидирует в WNBA по подборам – 11,7 в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?912 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт WNBA в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости