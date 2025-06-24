Женская НБА. «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в гостях, «Индиана» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в гостях, «Индиана» встретится на выезде с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Атланта
25 июня. 3.00
Чикаго – Лос-Анджелес
25 июня. 3.00
Вашингтон – Миннесота
25 июня. 3.00
Сиэтл – Индиана
25 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?8207 голосов
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В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
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