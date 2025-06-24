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Женская НБА. «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в гостях, «Индиана» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в гостях, «Индиана» встретится на выезде с «Сиэтлом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Атланта

25 июня. 3.00

Чикаго – Лос-Анджелес

25 июня. 3.00

Вашингтон – Миннесота

25 июня. 3.00

Сиэтл – Индиана

25 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
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