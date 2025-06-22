«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»

«Буллс» и «Хит» рассматривают варианты получения форварда «Уорриорс».

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что «Чикаго» и «Майами» могут стать потенциальными претендентами на 22-летнего ограниченно свободного агента этим летом. По данным Фишера, «Буллс» уже на протяжении двух сезонов интересуются Кумингой и ранее пытались обменять его.

Инсайдер отметил, что «Хит» могут рассматривать Кумингу как запасной вариант, если команде не удастся заполучить Кевина Дюрэнта .

Хотя «Чикаго » и «Майами » – возможные варианты, Фишер считает, что «наиболее вероятным исходом остается возвращение в «Уорриорс».

Куминга завершил свой четвертый сезон в НБА , набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи за 47 матчей.