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«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»

«Буллс» и «Хит» рассматривают варианты получения форварда «Уорриорс».

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что «Чикаго» и «Майами» могут стать потенциальными претендентами на 22-летнего ограниченно свободного агента этим летом. По данным Фишера, «Буллс» уже на протяжении двух сезонов интересуются Кумингой и ранее пытались обменять его.

Инсайдер отметил, что «Хит» могут рассматривать Кумингу как запасной вариант, если команде не удастся заполучить Кевина Дюрэнта.

Хотя «Чикаго» и «Майами» – возможные варианты, Фишер считает, что «наиболее вероятным исходом остается возвращение в «Уорриорс».

Куминга завершил свой четвертый сезон в НБА, набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи за 47 матчей.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1121 голос
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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