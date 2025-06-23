«Хит» не обсуждали возможный обмен Демара Дерозана или Джонатана Куминги в воскресенье

Слухи о приоритетах «Майами» пока не подтверждаются.

Считалось, что запасные планы клуба в случае неудачи с Кевином Дюрэнтом подразумевают переговоры по форвардам Демару Дерозану («Сакраменто») и Джонатану Куминге («Голден Стэйт»).

Источники внутри команды сообщают, что в воскресенье, после разрешения ситуации с «Финиксом», «Хит» не концентрировались на обсуждении этих игроков.

Ранее клуб заявлял, что нацелен на корректировку состава после неудачного сезона-2024/25 и вылета всухую в 1-м раунде плей-офф.