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Джонатан Куминга: «У меня не было возможности показать, на что я способен»

Джонатан Куминга заявил, что у него еще не было возможности проявить себя.

«Мне кажется, что наступил момент, когда это должно стать моей приоритетной задачей. Я должен стать одним из тех, на кого полагается команда. Я должен стремиться стать игроком уровня Матча всех звезд. Многократным. Я должен стремиться стать великим.

Где бы я ни был, неважно, в «Уорриорз» или где-то еще, это то, чего я хочу. Я хочу увидеть, на что я способен. Я знаю, что у меня получится. Поэтому я хочу это увидеть. У меня не было такой возможности», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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