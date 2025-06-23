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Никола Топич – первый чемпион в истории НБА, не сыгравший ни в одном матче лиги

Новичок «Тандер» вошел в историю.

Никола Топич был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте-2024. Баскетболист пропустил весь дебютный сезон из-за разрыва крестообразной связки, но был включен в состав команды, что делает его, согласно HoopsHype, первым чемпионом НБА, не сыгравшим ни в одном матче лиги.

Кроме того, став обладателем титула в возрасте 19 лет и 316 дней, Топич занял 3-е место в списке самых молодых победителей чемпионата. Моложе него были только Дарко Миличич («Детройт»-2004, 18 лет 361 день) и Джонатан Куминга («Голден Стэйт»-2022, 19 лет 253 дня).

Под каким номером драфта видите Егора Демина?3067 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница HoopsHype в соцсети Bluesky
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