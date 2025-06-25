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Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»

Кевин Дюрэнт отреагировал на статью о его разногласиях со Стивом Керром.

«Мы все еще обсуждаем эту тему?

Удобный случай для Логана Мердока привлечь больше внимания и попытаться возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз». Болельщики устали слушать одну и ту же бредовую историю. Будь лучше, мой друг», – написал двукратный чемпион НБА.

Ранее журналист The Ringer Логан Мердок написал, что Дюрэнт не захотел возвращаться в «Голден Стэйт» из-за разногласий с главным тренером команды Стивом Керром.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина Дюрэнта в соцсети X
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