Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»
Инсайдер ESPN озвучил причины, по которым «Рокетс» захотели выменять форварда.
«Име Удока, который работал с Кевином Дюрэнтом в «Бруклине», очень хотел его заполучить. Он обратился к владельцам и руководству и сказал: «Мы можем получить Дюрэнта? Давайте заберем его».
Еще одна причина – цена. Она была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет». Посмотрите, кто остался в их составе. У них теперь есть варианты: они могут продолжать развивать Амена Томпсона, Джабари Смита. Кстати, они очень высоко ценят Тари Исона, он может заменить Диллона Брукса в роли главного защитника», – сказал Уиндхорст.
«Рокетс» отправили защитника Джейлена Грина, форварда Диллона Брукса, 10-й пик на драфте НБА 2025 года и пять выборов во втором раунде в «Финикс» в обмен на Кевина Дюрэнта.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Take
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