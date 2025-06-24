  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»
0

Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»

Инсайдер ESPN озвучил причины, по которым «Рокетс» захотели выменять форварда.

«Име Удока, который работал с Кевином Дюрэнтом в «Бруклине», очень хотел его заполучить. Он обратился к владельцам и руководству и сказал: «Мы можем получить Дюрэнта? Давайте заберем его».

Еще одна причина – цена. Она была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет». Посмотрите, кто остался в их составе. У них теперь есть варианты: они могут продолжать развивать Амена Томпсона, Джабари Смита. Кстати, они очень высоко ценят Тари Исона, он может заменить Диллона Брукса в роли главного защитника», – сказал Уиндхорст.

«Рокетс» отправили защитника Джейлена Грина, форварда Диллона Брукса, 10-й пик на драфте НБА 2025 года и пять выборов во втором раунде в «Финикс» в обмен на Кевина Дюрэнта.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?5929 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Take
logoКевин Дюрэнт
logoДиллон Брукс
logoТари Исон
logoХьюстон
logoНБА
logoДжабари Смит
Брайан Уиндхорст
logoИме Удока
logoАмен Томпсон
logoДжейлен Грин
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт теперь в «Хьюстоне». А «Финикс» не смог получить ничего хорошего
34вчера, 22:15
Инсайдер Джон Гамбадоро об обмене Кевина Дюрэнта: «Хит» притворялись, чтобы успокоить фанатов, «Сперс» так и не сделали предложение»
10вчера, 19:45
Кендрик Перкинс: «Рокетс» абсолютно точно претендуют на титул с Кевином Дюрэнтом»
5вчера, 18:45
Главные новости
«Сан-Антонио» заинтересован в Гершоне Ябуселе
5 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C
1сегодня, 06:22Live
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D
1сегодня, 06:22Live
«Лейкерс» не заинтересованы в Джоне Коллинзе
7сегодня, 06:19
Дэниэл Гэффорд подпишет трехлетнее продление контракта с «Далласом» на 60 миллионов долларов
4сегодня, 05:54
Тайриз Халибертон после операции: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»
11сегодня, 05:32Фото
«Бостон» продолжает вести переговоры по другим ключевым игрокам после обмена Дрю Холидэя
16сегодня, 05:07
«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя, «Сакраменто» и «Даллас» интересовались защитником
10сегодня, 04:45
Дрю Холидэй перейдет в «Портленд», «Бостон» получит Анферни Саймонса и два пика второго раунда
78сегодня, 04:16
Майк Данливи: «Вряд ли получим пик в 1-м раунде драфта, но будем активны на рынке обменов»
3вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Уилл Клайберн покинет «Виртус» и перейдет в «Барселону»
48 минут назад
7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
3вчера, 20:15
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ»
2вчера, 19:51
«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса
вчера, 18:12Фото
«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева
вчера, 15:54
Чима Монеке подпишет с «Црвеной Звездой» контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро
вчера, 15:45
Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»
вчера, 15:28
Роман Илюк продолжит выступать за УНИКС в следующем сезоне
вчера, 14:58
Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
вчера, 13:52
Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту
4вчера, 13:40Видео