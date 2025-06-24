Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»

Инсайдер ESPN озвучил причины, по которым «Рокетс» захотели выменять форварда.

«Име Удока , который работал с Кевином Дюрэнтом в «Бруклине», очень хотел его заполучить. Он обратился к владельцам и руководству и сказал: «Мы можем получить Дюрэнта? Давайте заберем его».

Еще одна причина – цена. Она была настолько низкой, что «Хьюстон » просто не мог сказать «нет». Посмотрите, кто остался в их составе. У них теперь есть варианты: они могут продолжать развивать Амена Томпсона , Джабари Смита. Кстати, они очень высоко ценят Тари Исона, он может заменить Диллона Брукса в роли главного защитника», – сказал Уиндхорст.

«Рокетс» отправили защитника Джейлена Грина , форварда Диллона Брукса, 10-й пик на драфте НБА 2025 года и пять выборов во втором раунде в «Финикс» в обмен на Кевина Дюрэнта.