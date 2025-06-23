Инсайдер Джон Гамбадоро об обмене Кевина Дюрэнта: «Хит» притворялись, чтобы успокоить фанатов, «Сперс» так и не сделали предложение»

Джон Гамбадоро рассказал о ходе и итогах обмена Кевина Дюрэнта.

«Предложение «Майами» было мусорным. Ни Уэйра, ни Йовича. Один пик и игроки, которые были «Санз» не нужны. «Хит» не старались. Просто притворялись, чтобы успокоить фанатов.

«Сперс» были бы великолепным партнером по сделке. Но им нравятся их молодые активы, и они даже так и не сделали предложение.

После сделки с «Хьюстоном» «Финикс» будет искать «больших» на драфте и рынке свободных агентов. Очень нужна четверка и может пригодиться центровой.

Пообщался с тренером лиги по поводу Джейлена Грина. Мне сказали, что против него очень тяжело обороняться. Он требует внимания лучшего защитника. А его проблемы в обороне – это общая проблема лиги. Грину нужно серьезно подойти к работе, но он хорошо сочетается с Букером», – поделился ведущий радио Arizona Sports.