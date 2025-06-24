Кевин Дюрэнт не захотел возвращаться в «Голден Стэйт» из-за разногласий со Стивом Керром

Стив Керр был одной из причин, по которой Кевин Дюрэнт не вернулся в «Уорриорз».

«Уход Дюрэнта из «Голден Стэйт», вероятно, был больше связан с его проблемами со Стивом Керром, чем с какой-то перепалкой с Дрэймондом Грином.

Дюрэнт во время своего последнего сезона в «Уорриорз» неоднократно публично и в частном разговоре жаловался на принципы Керра в нападении и продолжал жаловаться даже после того, как ушел в «Бруклин». Позже они помирились, но источники в лиге называют Керра одной из причин, по которой Дюрэнт решил не возвращаться в «Голден Стэйт» перед дедлайном обменов», – пишет журналист The Ringer Логан Мердок.