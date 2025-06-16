«Майами» и «Чикаго» – в числе основных претендентов на Джонатана Кумингу
Джонатан Куминга, скорее всего, сменит команду.
22-летний форвард выходит на рынок свободных агентов этим летом. Куминга набирал 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи за 24,3 минуты в среднем в 47 матчах, реализуя 50,8% бросков с игры и 30,5% трехочковых.
«Майами» рассчитывает приобрести Янниса Адетокумбо или Кевина Дюрэнта в это межсезонье. Куминга является для клуба запасным планом.
Другим вариантом для форварда остается «Чикаго». Считается, что «Голден Стэйт» мог сохранить заинтересованность в центровом «Буллз» Николе Вучевиче с прошлого лета.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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