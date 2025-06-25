Александр Чадов перешел из «Пари НН» в ЦСКА
Александр Чадов покинул «Пари НН».
У 23-летнего форварда (204 см) закончилось действие контракта. Чадов набирал 9 очков, 4,6 подбора и 1,4 передачи в прошедшем сезоне Лиги ВТБ.
Форвард рос в системе клуба с 2016 года, с 2019 года выступал за основной состав.
Карьера баскетболиста продолжится в ЦСКА.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
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