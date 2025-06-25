Александр Чадов перешел из «Пари НН» в ЦСКА

Александр Чадов покинул «Пари НН».

У 23-летнего форварда (204 см) закончилось действие контракта. Чадов набирал 9 очков, 4,6 подбора и 1,4 передачи в прошедшем сезоне Лиги ВТБ.

Форвард рос в системе клуба с 2016 года, с 2019 года выступал за основной состав.

Карьера баскетболиста продолжится в ЦСКА .