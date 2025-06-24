Артем Шлегель продлил контракт с «Енисеем» на сезон-2025/26

Артем Шлегель продолжит выступать за «Енисей».

Красноярский клуб объявил о продлении контракта с форвардом (22 года, 203 см) до конца сезона-2025/26.

Шлегель является воспитанником красноярского баскетбола. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 19 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 2,9 очка, 1,8 подбора, 0,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,2 блокшота за 11 минут на паркете.