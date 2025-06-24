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Дрю Холидэй перейдет в «Портленд», «Бостон» получит Анферни Саймонса и два пика второго раунда

Холидэй станет игроком «Блэйзерс».

«Бостон» и «Портленд» договорились об обмене, в результате которого защитник Дрю Холидэй (35 лет, 193 см) перейдет в «Портленд».

«Блэйзерс» получат взамен защитника Анферни Саймонса (26 лет, 191 см) и 2 пика второго раунда.

Согласно данным Бобби Маркса из ESPN, эта сделка сэкономит «Селтикс» 40 миллионов долларов на налоге на роскошь в следующем сезоне.

Холидэй провел за «Бостон» два года и помог команде завоевать титул в 2024 году. В прошедшем сезоне двукратный участник Матча всех звезд набирал 11,1 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 44,3% с игры и 35,3% из-за дуги. Контракт ветерана действует до конца сезона-2027/28 с опцией игрока на последний год.

Для Саймонса прошедший сезон стал седьмым в карьере. Показатели защитника составили 19,3 очка (42,6% с игры, 36,3% трехочковых), 2,7 подбора и 4,8 передачи в среднем за встречу. Его соглашение истекает в конце сезона-2025/26.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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