«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя, «Сакраменто» и «Даллас» интересовались защитником
«Блэйзерс» не планируют обменивать игрока дальше.
Дрю Холидэй перейдет из «Бостона» в «Портленд» в обмен на Анферни Саймонса и 2 пика второго раунда.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Блэйзерс» намерены сохранить ветерана, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне.
Фишер также отмечает, что «Сакраменто» и «Даллас» проявляли интерес к баскетболисту.
В прошедшем сезоне 35-летний Холидэй набирал 11,1 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 44,3% с игры и 35,3% из-за дуги.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джейка Фишера
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