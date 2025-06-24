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«Портленд» намерен сохранить Дрю Холидэя, «Сакраменто» и «Даллас» интересовались защитником

«Блэйзерс» не планируют обменивать игрока дальше.

Дрю Холидэй перейдет из «Бостона» в «Портленд» в обмен на Анферни Саймонса и 2 пика второго раунда.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Блэйзерс» намерены сохранить ветерана, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне.

Фишер также отмечает, что «Сакраменто» и «Даллас» проявляли интерес к баскетболисту.

В прошедшем сезоне 35-летний Холидэй набирал 11,1 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч при 44,3% с игры и 35,3% из-за дуги.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джейка Фишера
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