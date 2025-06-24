«Бостон» продолжает вести переговоры по другим ключевым игрокам после обмена Дрю Холидэя

«Селтикс» остаются активными на рынке.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Бостон » продолжает вести переговоры по обменам с участием нескольких других ключевых игроков.

Сегодня стало известно, что «Селтикс» получат Анферни Саймонса из «Портленда » и два пика второго раунда в обмен на Дрю Холидэя .

По информации журналиста из The Boston Globe Адама Химмельсбаха, «Бостон» верит в потенциал Саймонса, но продолжает «рассматривать все возможные варианты».