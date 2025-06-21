Пол Пирс: «В этом финале я не вижу той жесткости, дерзости. Девчонки сейчас играют жестче, чем мужчины»

Пирс поделился мыслями об уровне агрессии и жесткости в современной лиге.

«Ну, в этом вся наша эра баскетбола, в общем-то. Девчонки – если вы заметили за последние пару лет – играют жестче, чем мужчины. Они привносят эту энергию. А в этом финале я этого не вижу. Типа, я не вижу той жесткости, дерзости. Не вижу агрессивности. Нет, не вижу.

В наших играх физическая жесткость и дерзость чувствовалась с первой минуты, с первого спорного мяча. Мы заранее знали, что игра будет проходить в таком ключе, и уважали это», – сказал Пирс .

Несколькими днями ранее в матче женской НБА между «Индианой» и «Коннектикутом» трое баскетболисток заработали удаление после столкновения , спровоцированного тычком в глаз защитницы «Фивер» Кейтлин Кларк.