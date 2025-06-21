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Пол Пирс: «В этом финале я не вижу той жесткости, дерзости. Девчонки сейчас играют жестче, чем мужчины»

Пирс поделился мыслями об уровне агрессии и жесткости в современной лиге.

«Ну, в этом вся наша эра баскетбола, в общем-то. Девчонки – если вы заметили за последние пару лет – играют жестче, чем мужчины. Они привносят эту энергию. А в этом финале я этого не вижу. Типа, я не вижу той жесткости, дерзости. Не вижу агрессивности. Нет, не вижу.

В наших играх физическая жесткость и дерзость чувствовалась с первой минуты, с первого спорного мяча. Мы заранее знали, что игра будет проходить в таком ключе, и уважали это», – сказал Пирс.

Несколькими днями ранее в матче женской НБА между «Индианой» и «Коннектикутом» трое баскетболисток заработали удаление после столкновения, спровоцированного тычком в глаз защитницы «Фивер» Кейтлин Кларк.

Так кто все же будет чемпионом НБА?797 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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