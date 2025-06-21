Пол Пирс: «В этом финале я не вижу той жесткости, дерзости. Девчонки сейчас играют жестче, чем мужчины»
Пирс поделился мыслями об уровне агрессии и жесткости в современной лиге.
«Ну, в этом вся наша эра баскетбола, в общем-то. Девчонки – если вы заметили за последние пару лет – играют жестче, чем мужчины. Они привносят эту энергию. А в этом финале я этого не вижу. Типа, я не вижу той жесткости, дерзости. Не вижу агрессивности. Нет, не вижу.
В наших играх физическая жесткость и дерзость чувствовалась с первой минуты, с первого спорного мяча. Мы заранее знали, что игра будет проходить в таком ключе, и уважали это», – сказал Пирс.
Несколькими днями ранее в матче женской НБА между «Индианой» и «Коннектикутом» трое баскетболисток заработали удаление после столкновения, спровоцированного тычком в глаз защитницы «Фивер» Кейтлин Кларк.
Так кто все же будет чемпионом НБА?797 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости