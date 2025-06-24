Джейлен Уильямс – болельщикам: «Все это было бы невозможно без вас, ребята»

Джейлен Уильямс во время чемпионского парада обратился к болельщикам «Тандер».

«Все это было бы невозможно без вас, ребята.

Вы прошли через взлеты и падения организации «Тандер». Мы ценим вас, ребята. Мы любим вас», – произнес форвард «Оклахомы».

Сегодня в Оклахома-Сити начался парад, посвященный победе «Тандер» в сезоне НБА-2024/25.