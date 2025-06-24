Айзейя Хартенштайн пришел на чемпионский парад в футболке с изображением окровавленного Ника Коллисона

Айзейя Хартенштайн появился на чемпионском параде в неожиданном нараде.

Центровой «Оклахомы» надел футболку с изображением окровавленного лица Ника Коллисона , бывшего игрока команды.

Коллисон выступал в НБА с 2004 по 2018 год, проведя всю свою карьеру за «Оклахому».

Фотография была сделана в 2014 году, когда Коллисон во время матч столкнулся с другим игроком, из-за чего у него пошла кровь из головы. Чтобы закрыть рану, потребовалось несколько скоб.