Айзейя Хартенштайн пришел на чемпионский парад в футболке с изображением окровавленного Ника Коллисона
Айзейя Хартенштайн появился на чемпионском параде в неожиданном нараде.
Центровой «Оклахомы» надел футболку с изображением окровавленного лица Ника Коллисона, бывшего игрока команды.
Коллисон выступал в НБА с 2004 по 2018 год, проведя всю свою карьеру за «Оклахому».
Фотография была сделана в 2014 году, когда Коллисон во время матч столкнулся с другим игроком, из-за чего у него пошла кровь из головы. Чтобы закрыть рану, потребовалось несколько скоб.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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