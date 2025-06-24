Шэй Гилджес-Александер позволил болельщикам «Тандер» прикоснуться к Кубку Ларри О’Брайена

В Оклахома-Сити проходит чемпионский парад.

Во время чемпионского парада «Тандер» лидер команды Шэй Гилджес-Александер позволил болельщикам прикоснуться к Кубку Ларри О’Брайена.

«Оклахома» завоевала титул чемпиона в воскресенье, одержав домашнюю победу над «Индианой» в седьмом матче финальной серии плей-офф (103:91, 4-3).

Гилджес-Александер был признан MVP финальной серии.