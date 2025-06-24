Шэй Гилджес-Александер позволил болельщикам «Тандер» прикоснуться к Кубку Ларри О’Брайена
В Оклахома-Сити проходит чемпионский парад.
Во время чемпионского парада «Тандер» лидер команды Шэй Гилджес-Александер позволил болельщикам прикоснуться к Кубку Ларри О’Брайена.
«Оклахома» завоевала титул чемпиона в воскресенье, одержав домашнюю победу над «Индианой» в седьмом матче финальной серии плей-офф (103:91, 4-3).
Гилджес-Александер был признан MVP финальной серии.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?7907 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости