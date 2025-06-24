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В Оклахома-Сити начался парад в честь победы «Тандер» в сезоне НБА-2024/25

В Оклахома-Сити проходит чемпионский парад.

В Оклахома-Сити начался парад, посвященный победе «Тандер» в сезоне НБА-2024/25.

«Оклахома» завоевала титул чемпиона в воскресенье, одержав домашнюю победу над «Индианой» в седьмом матче финальной серии плей-офф (103:91, 4-3).

«Тандер» выиграл второй чемпионский титул в истории клуба. Первый титул был завоеван в 1979 году, когда клуб базировался в Сиэтле.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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