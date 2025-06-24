В Оклахома-Сити начался парад в честь победы «Тандер» в сезоне НБА-2024/25

В Оклахома-Сити проходит чемпионский парад.

В Оклахома-Сити начался парад, посвященный победе «Тандер» в сезоне НБА-2024/25.

«Оклахома» завоевала титул чемпиона в воскресенье, одержав домашнюю победу над «Индианой» в седьмом матче финальной серии плей-офф (103:91, 4-3).

«Тандер» выиграл второй чемпионский титул в истории клуба. Первый титул был завоеван в 1979 году, когда клуб базировался в Сиэтле.