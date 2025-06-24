Аарон Уиггинс: «Когда-то нас называли «черной дырой НБА». Четыре года спустя они должны называть нас чемпионами НБА!»
Аарон Уиггинс произнес эпическую речь.
«Когда-то нас называли «черной дырой НБА». Бу-у-у!
Но четыре года спустя, говоря о клубе «Тандер», говоря о Клэе Беннетте, говоря о Сэме Прести, говоря о Марке Дэйгнолте и всех на этой арене, они должны называть нас чемпионами НБА!» – произнес защитник «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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