Аарон Уиггинс: «Когда-то нас называли «черной дырой НБА». Четыре года спустя они должны называть нас чемпионами НБА!»

Аарон Уиггинс произнес эпическую речь.

«Когда-то нас называли «черной дырой НБА ». Бу-у-у!

Но четыре года спустя, говоря о клубе «Тандер», говоря о Клэе Беннетте, говоря о Сэме Прести, говоря о Марке Дэйгнолте и всех на этой арене, они должны называть нас чемпионами НБА!» – произнес защитник «Оклахомы».