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В НБА восьмой сезон подряд будет новый чемпион, cчитают букмекеры

За последние 7 лет чемпионами НБА становились 7 разных команд.

В 2019-м титул взял «Торонто», в 2020-м – «Лейкерс», в 2021-м – «Милуоки», в 2022-м – «Голден Стэйт», в 2023-м – «Денвер», в 2024-м – «Бостон», в 2025-м – «Оклахома».

Это четвертая по длине серия с разными чемпионами в истории американского спорта. Более длинные серии были только в НФЛ (8 сезонов с 2008 года), MLB (9 сезонов с 1982 года) и НХЛ (9 сезонов с 2003 года).

Букмекеры дают коэффициент 1.35 на то, что «Оклахома» не станет чемпионом НБА в сзеоне-2025/26.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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