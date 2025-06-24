Пол Джордж: «Шэй Гилджес-Александер покорит следующую эпоху НБА»

Пол Джордж считает, что Шэй Гилджес-Александер станет лицом следующей эпохи НБА.

«Шэй ставит себя в отдельную категорию. Мы слышим споры о том, кто является лицом НБА , а кто является молодым лицом НБА. И я думаю, что Шэй относится к этому очень серьезно.

Он крутой. Я думаю, что он, безусловно, будущее, и он будет одним из претендентов. Кевин Дюрэнт, Стеф Карри и Леброн Джеймс покорили 2000-е, 2010-е, 2020-е, они покорили эти эпохи. Я думаю, что Шэй покорит эту следующую эпоху», – сказал форвард «Филадельфии».