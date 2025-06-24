2

Пол Джордж: «Шэй Гилджес-Александер покорит следующую эпоху НБА»

Пол Джордж считает, что Шэй Гилджес-Александер станет лицом следующей эпохи НБА.

«Шэй ставит себя в отдельную категорию. Мы слышим споры о том, кто является лицом НБА, а кто является молодым лицом НБА. И я думаю, что Шэй относится к этому очень серьезно.

Он крутой. Я думаю, что он, безусловно, будущее, и он будет одним из претендентов. Кевин Дюрэнт, Стеф Карри и Леброн Джеймс покорили 2000-е, 2010-е, 2020-е, они покорили эти эпохи. Я думаю, что Шэй покорит эту следующую эпоху», – сказал форвард «Филадельфии».

Под каким номером драфта видите Егора Демина?7285 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
logoШэй Гилджес-Александер
logoФиладельфия
logoПол Джордж
logoОклахома-Сити
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион, MVP, лучший бомбардир, MVP финала, 68 побед – ШГА выдал едва ли не самый успешный сезон в истории НБА
41вчера, 21:50
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок НБА»
вчера, 16:58
Колин Каухерд о Шэе Гилджес-Александере: «Величайшие игроки могут быть скучными, потому что они отточили свои навыки до совершенства»
14вчера, 16:15
«Оклахома» – самая молодая команда в лиге, и она уже доминирует. А все это родилось из-за хотелок Кавая!
21вчера, 14:00
Главные новости
Лука Дончич значительно похудел в межсезонье и придерживается строгой диеты
638 минут назад
Агент Никола Филипович: «Егор Демин является воплощением термина «баскетбол без позиции»
46 минут назад
Влад Голдин: «Каждый раз в Лос-Анджелесе, когда прохожу мимо кого-то, они такие: «О, Зубац!»
657 минут назад
«Портленд» готов обменять Деандре Эйтона и Роберта Уильямса
10сегодня, 13:58
Гилберт Аренас: «Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются»
15сегодня, 13:49
Яннис Адетокумбо сыграет на Евробаскете-2025, Тайлер Дорси заменит Томаса Уолкапа в сборной Греции
1сегодня, 13:19
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США и Испания идут без поражений, а также другие результаты групп B и D
110 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Германия и Китай идут без поражений, а также другие результаты групп A и C
1сегодня, 12:48
«Нью-Йорк» провел собеседование с ассистентом тренера «Миннесоты» Майкой Нори
3сегодня, 12:33
Амат Мбайе покинул ЦСКА
9сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Шлегель продлил контракт с «Енисеем» на сезон-2025/26
19 минут назад
Александер Секулич: «Чави Паскуаль задал очень высокую планку, будет непросто соответствовать этим стандартам»
сегодня, 14:08
Огнен Кузмич завершил карьеру
сегодня, 13:31
Чемпионат Франции. Финал. «Париж» примет «Монако» в решающем матче
сегодня, 12:54
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Франция сыграет с Литвой, Италия встретится с Турцией
2сегодня, 12:53
Владимир Ивлев остается в «Уралмаше» еще на один сезон
1сегодня, 12:15
Андрей Воронцевич: «Уход из ЦСКА был необходимостью для становления и роста»
1сегодня, 11:59
Тони Паркер подтвердил, что Тео Маледон перейдет из «Виллербана» в «Реал», а Нил Сако – в «Валенсию»
сегодня, 11:43
«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»
сегодня, 11:29
Уилл Клайберн покинет «Виртус» и перейдет в «Барселону»
сегодня, 06:50