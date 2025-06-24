Пол Джордж: «Шэй Гилджес-Александер покорит следующую эпоху НБА»
Пол Джордж считает, что Шэй Гилджес-Александер станет лицом следующей эпохи НБА.
«Шэй ставит себя в отдельную категорию. Мы слышим споры о том, кто является лицом НБА, а кто является молодым лицом НБА. И я думаю, что Шэй относится к этому очень серьезно.
Он крутой. Я думаю, что он, безусловно, будущее, и он будет одним из претендентов. Кевин Дюрэнт, Стеф Карри и Леброн Джеймс покорили 2000-е, 2010-е, 2020-е, они покорили эти эпохи. Я думаю, что Шэй покорит эту следующую эпоху», – сказал форвард «Филадельфии».
Под каким номером драфта видите Егора Демина?7285 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости