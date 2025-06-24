Евгений Пашутин: «Пермь – столица баскетбола России»

Евгений Пашутин назвал Пермь столицей баскетбола России.

«Как оцениваю свою работу? Я думаю, что оценивать мою работу должны руководство и болельщики. Самому ее оценивать некорректно.

Пермь – столица баскетбола России, тут лучшие болельщики. Отношение к этой игре в городе уникальное. Да, сейчас и другие города подтягиваются, но Пермь – это законодатель мод на каком-то подсознательном, генетическом уровне. Люди любят баскетбол, приходят на баскетбол, разбираются в нем.

Болельщики ходят из поколения в поколение. Сначала родители, потом – дети, потом – внуки. Вот это отношение к баскетболу – как в Сербии, Литве, Греции, где игра стоит на первом месте. И то же самое происходит в Перми. Я очень благодарен болельщикам», – сказал главный тренер «Пармы».