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Единая Лига ВТБ планирует внутрисезонный турнир для команд из верхней части таблицы с участием зарубежных клубов

Лига ВТБ может провести новый турнир.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», во внутрисезонном соревновании могут принять участие 6 клубов из верхней части турнирной таблицы (ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локо», «Уралмаш» и «Парма») и два иностранных участника.

Турнир между 8 командами предположительно пройдет в 2 круга и завершится своим «Финалом четырех» в апреле до начала плей-офф чемпионата (25 апреля 2026 года).

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ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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logoЛокомотив-Кубань
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