Единая Лига ВТБ планирует внутрисезонный турнир для команд из верхней части таблицы с участием зарубежных клубов

Лига ВТБ может провести новый турнир.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», во внутрисезонном соревновании могут принять участие 6 клубов из верхней части турнирной таблицы (ЦСКА , «Зенит », УНИКС , «Локо », «Уралмаш» и «Парма ») и два иностранных участника.

Турнир между 8 командами предположительно пройдет в 2 круга и завершится своим «Финалом четырех» в апреле до начала плей-офф чемпионата (25 апреля 2026 года).