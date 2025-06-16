Единая Лига ВТБ планирует внутрисезонный турнир для команд из верхней части таблицы с участием зарубежных клубов
Лига ВТБ может провести новый турнир.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», во внутрисезонном соревновании могут принять участие 6 клубов из верхней части турнирной таблицы (ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локо», «Уралмаш» и «Парма») и два иностранных участника.
Турнир между 8 командами предположительно пройдет в 2 круга и завершится своим «Финалом четырех» в апреле до начала плей-офф чемпионата (25 апреля 2026 года).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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