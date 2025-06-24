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  • Евгений Пашутин: «Халибертон играл в финале НБА, а Ведищев – во Владивостоке, Михайловский – на банке в ЦСКА. Что происходит с нашими молодыми?»
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Евгений Пашутин: «Халибертон играл в финале НБА, а Ведищев – во Владивостоке, Михайловский – на банке в ЦСКА. Что происходит с нашими молодыми?»

Главный тренер «Пармы» порассуждал о разных путях молодых игроков.

«Вот сейчас мы видим «Оклахому», видим «Индиану». И про «Индиану» хотел сказать – наши ребята 2000 года рождения участвовали на чемпионате мира U19 в 2019 году: Михайловский, Захар Ведищев, Щербенев, Саша Ершов, Антон Квитковских – все ребята играли. В том числе против США, там был Халибертон, который сейчас так классно выступал.

Тогда мы проиграли 15 очков, хотя все остальные по 30-40 проигрывали Америке. Тем не менее Захар Ведищев тогда набирал по 18 очков в среднем, Никита Михайловский трипл-дабл оформил, Антон Квитковских – все молодцы.

И сейчас мы видим: Халибертон играл в финале НБА, а Захар Ведищев – во Владивостоке, Михайловский – на банке в ЦСКА, Щербенев – на банке в «Зените», Антон Квитковских – молодец, выходит в «Локомотиве». Вот и что происходит с нашими молодыми?

На тот момент мы обыграли всех европейцев – Сербию, Латвию, Литву. В 19 лет они были не слабее. Прошло пять лет, даже чуть больше, а многие вообще не играют в баскетбол. Может, я сейчас не самые приятные слова говорю, но здесь нам всем стоит задуматься, чтобы не терять этих пацанов. Они ведь на самом деле с талантом, но сидят на скамейках. Может быть, это их выбор, я понимаю, есть финансовая составляющая. Но все-таки надо играть. Халибертон поехал в «Индиану», а не в «Голден Стэйт», и стал суперигроком», – сказал тренер.

Евгений Пашутин был главным тренером сборной России на чемпионате мира среди юношей до 19 лет в 2019 году. Тогда команда дошла до 1/4 финала, где уступила сборной США (80:95).

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Чемпионат»
logoЕвгений Пашутин
logoПарма
Захар Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
logoНБА
Антон Квитковских
logoНикита Михайловский
logoТайриз Халибертон
Александр Ершов
logoИндиана
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