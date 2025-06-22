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Тимофей Якушин остается в «Парме»

Защитник продолжит выступать за команду из Пермского края.

Как сообщает «Перехват», Тимофей Якушин (28 лет, 197 см) воспользовался опцией продления в своем контракте и останется в «Парме» еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ защитник принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 4,5 очка (35,1% с игры), 1,5 подбора, 1,8 передачи и 0,6 перехвата за 15,5 минуты на площадке. В декабре Якушин набрал свое 1000-е очко в лиге.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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Тимофей Якушин
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