Тимофей Якушин остается в «Парме»

Защитник продолжит выступать за команду из Пермского края.

Как сообщает «Перехват», Тимофей Якушин (28 лет, 197 см) воспользовался опцией продления в своем контракте и останется в «Парме» еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ защитник принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 4,5 очка (35,1% с игры), 1,5 подбора, 1,8 передачи и 0,6 перехвата за 15,5 минуты на площадке. В декабре Якушин набрал свое 1000-е очко в лиге.