Александр Платунов завершил выступление за УНИКС

УНИКС не станет продлевать сотрудничество с Александром Платуновым.

27-летний российский разыгрывающий переехал в Казань прошлым летом после 8 лет в системе «Пармы».

Платунов пропустил начало и конец сезона-2024/25 из-за травм и отыграл всего 22 матча, набирая 1,9 очка и 1,4 передачи за 11 минут в среднем в Лиге ВТБ. В последнем розыгрыше чемпионата за «Парму» его показатели – 8 очков, 2,7 передачи и 1,8 подбора за 22,7 минуты при 38,2% точности из-за дуги.

Платунов станет свободным агентом.