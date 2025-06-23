Бобби Маркс: «Кливленд» и «Нью-Йорк» должны быть фаворитами Востока в следующем сезоне»

Бобби Маркс прокомментировал травму Тайриза Халибертона.

Разыгрывающий «Индианы» получил разрыв ахиллова сухожилия в начале последнего матча сезона.

«У меня было три версии для заключительной статьи о «Пэйсерс» с учетом возможных результатов 7-го матча финала. После травмы Халибертона пришлось писать четвертую. В первых трех случаях они были бы фаворитами следующего розыгрыша в своей конференции. Но это происшествие все изменило.

Теперь они попали в положение «Бостона» и «Милуоки».

«Кливленд» и «Нью-Йорк» должны стать фаворитами сезона. И нужно упомянуть «Орландо».

Нельзя забывать и о «Филадельфии», если они все-таки будут здоровыми», – заключил аналитик ESPN.