Агент Никола Филипович: «Сравнение с Гидди говорит об уважении, которое Демин уже начинает получать в НБА»

Известный агент сравнил Егора Демина с защитником «Чикаго» Джошем Гидди.

«Сравнение с Джошем Гидди – это, безусловно, комплимент, и не без оснований. Гидди зарекомендовал себя как один из самых умных и креативных плеймейкеров НБА, игрок, который видит игру на шаг вперед и влияет на победы, не доминируя с мячом. Сам факт, что Егора начинают упоминать в подобных обсуждениях, говорит о том уважении, которое он уже начинает получать в лиге.

При этом, хотя у них действительно есть общие черты – выдающийся для защитника рост, отличное видение площадки и способность управлять атакой, – Егор обладает большей легкостью в латеральных движениях. А в защите он с гордостью берет на себя ответственность за опеку игроков на разных позициях, что стало одной из ключевых точек его прогресса в прошлом году. Его опыт в колледже стал серьезным испытанием на обеих сторонах площадки, и он справился с ним с необычайной для своего возраста зрелостью.

В конечном счете сравнение с Гидди задает высокую планку, но это вызов, который Егор готов принять. И если его развитие продолжится в том же направлении, он сможет не только оправдать это сравнение, но и выработать свой собственный уникальный стиль и влияние на игру», – сказал вице-президент крупнейшего международного агентства BDA International Никола Филипович.

BDA International является представителем Егора Демина, который выставил кандидатуру на драфт НБА 2025 года.