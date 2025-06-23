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Букмекеры не верят, что Демин наберет 20+ очков за игру или сделает дабл-дабл в НБА в 2025 году

В ночь на 26 июня состоится драфт НБА.

Букмекеры ожидают, что россиянин Егор Демин будет выбран в первом раунде. На выбор в топ-10 дают коэффициент 3.40.

Букмекер «Тенниси» предлагает коэффициент 7.20 на то, что Демин сделает дабл-дабл в НБА до конца 2025 года. 7.80 – россиянин хотя бы раз наберет 20+ очков за игру.

За весь прошлый сезон в NCAA Демин лишь однажды набрал 20+ очков за игру и оформил один дабл-дабл.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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