Букмекеры не верят, что Демин наберет 20+ очков за игру или сделает дабл-дабл в НБА в 2025 году
В ночь на 26 июня состоится драфт НБА.
Букмекеры ожидают, что россиянин Егор Демин будет выбран в первом раунде. На выбор в топ-10 дают коэффициент 3.40.
Букмекер «Тенниси» предлагает коэффициент 7.20 на то, что Демин сделает дабл-дабл в НБА до конца 2025 года. 7.80 – россиянин хотя бы раз наберет 20+ очков за игру.
За весь прошлый сезон в NCAA Демин лишь однажды набрал 20+ очков за игру и оформил один дабл-дабл.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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