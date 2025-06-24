Агент Никола Филипович: «Егор Демин является воплощением термина «баскетбол без позиции»

Известный агент оценил потенциал российского разыгрывающего Егора Демина.

«Как оцениваю Егора как игрока? Давайте начнем с того, что мы не должны оценивать Егора Демина так же, как оцениваем среднестатистического игрока драфта. Необходимо оценивать его через призму потенциала, универсальности и современного баскетбольного IQ. Егор – не просто игрок с хорошей статистикой – он из тех, кто меняет систему. Он обладает ростом в 206 см с инстинктами защитника, а также всегда играет с сочетанием самообладания и непредсказуемости, чем нервирует защиту соперников и радует тренеров.

Он из тех, кого вы выбираете не только из-за того, кем он является сегодня, но и из-за того, кем он станет, когда его окружат игроками уровня НБА. Егор может инициировать нападение, защищаться на нескольких позициях, читать ситуацию на площадке, как опытный ветеран, при этом он еще не приблизился к достижению своего потолка. В лиге, одержимой «баскетболом без позиции», Егор на самом деле является воплощением этого термина – он не просто вписывается в системы, он расширяет их», – сказал вице-президент крупнейшего международного агентства BDA International Никола Филипович.

BDA International является представителем Егора Демина, который выставил кандидатуру на драфт НБА 2025 года.