«Хапоэль Тель-Авив» и «Црвена Звезда» проявляют большой интерес к Филипу Петрушеву

«Хапоэль Тель-Авив» включился в гонку за Филипа Петрушева.

Чемпионы Еврокубка готовы предложить «Олимпиакосу » обмен на Бруно Кабокло, чтобы заполучить сербскую звезду, сообщает Basketball Sphere.

«Црвена Звезда » также хочет вернуть тяжелого форварда в свой состав и может включить Джоэла Боломбоя в переговоры с пирейским клубом.