0

«Хапоэль Тель-Авив» и «Црвена Звезда» проявляют большой интерес к Филипу Петрушеву

«Хапоэль Тель-Авив» включился в гонку за Филипа Петрушева.

Чемпионы Еврокубка готовы предложить «Олимпиакосу» обмен на Бруно Кабокло, чтобы заполучить сербскую звезду, сообщает Basketball Sphere.

«Црвена Звезда» также хочет вернуть тяжелого форварда в свой состав и может включить Джоэла Боломбоя  в переговоры с пирейским клубом.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1629 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
logoФилип Петрушев
logoОлимпиакос
logoЦрвена Звезда
возможные переходы
logoХапоэль Тель-Авив
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»
13 июня, 15:50
Георгиос Барцокас о Филипе Петрушеве: «После перехода Везенкова он стал пренебрежительно относиться к «Олимпиакосу»
13 июня, 15:18
Филип Петрушев: «Очень хочу вернуться в НБА»
219 апреля, 11:51
34 очка и 8 подборов Филипа Петрушева помогли Сербии обыграть Финляндию (105:95)
21 февраля, 18:59Видео
Главные новости
Финальная серия НБА-2025 – на 2-м месте по темпу игры за последние 40 лет
6 минут назадФото
Кевин Дюрэнт перейдет в «Хьюстон», «Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда
7328 минут назад
Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
4сегодня, 16:06
Евробаскет-2025. Женщины. Испания взяла верх над Швецией, Бельгия встретится с Чехией и другие матчи
1сегодня, 15:30Live
НБА. Финал. «Оклахома» и «Индиана» сразятся за чемпионский титул в 7-м матче серии
33сегодня, 15:24
Журналист Джон Гамбадоро: «Обмен Кевина Дюрэнта состоится сегодня или завтра»
17сегодня, 14:49
«Неделя должна быть веселой». Купер Флэгг прибыл в Нью-Йорк на драфт НБА
14сегодня, 14:33Видео
Журналист NetsDaily о Егоре Демине: «Этот московский парень понимает баскетбол»
4сегодня, 14:12
Демаркус Казинс: «Если Дончич стоит только одного пика первого раунда, то Бэйн не стоит четырех»
13сегодня, 13:55
Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА
11сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» победил «Париж» в 4-м матче и сравнял счет в серии (2-2)
4 минуты назад
Владимир Гомельский: «Александер Секулич сумеет поставить организованную защиту «Зениту»
сегодня, 16:13
«Виртус» внимательно следит за ситуацией Луки Вильдосы в «Олимпиакосе»
сегодня, 16:00
Исайя Кординье подпишет контракт с «Монако»
сегодня, 15:54
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии
сегодня, 08:12
Тимофей Якушин остается в «Парме»
сегодня, 12:39
Виктор Вембаньяма о Шакиле О′Ниле: «Один из моих самых нелюбимых журналистов»
6сегодня, 12:27
«Медлителен, не хватает ловкости. Минимальный потенциал для роста». Дрэймонд Грин отреагировал на скаутский отчет о самом себе
10сегодня, 11:43Видео
Тайриз Халибертон о 7-й игре финала-2016: «Это была одна из величайших игр, которые мне довелось увидеть как болельщику»
сегодня, 11:17