«Хапоэль Тель-Авив» и «Црвена Звезда» проявляют большой интерес к Филипу Петрушеву
«Хапоэль Тель-Авив» включился в гонку за Филипа Петрушева.
Чемпионы Еврокубка готовы предложить «Олимпиакосу» обмен на Бруно Кабокло, чтобы заполучить сербскую звезду, сообщает Basketball Sphere.
«Црвена Звезда» также хочет вернуть тяжелого форварда в свой состав и может включить Джоэла Боломбоя в переговоры с пирейским клубом.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1629 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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