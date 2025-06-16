«Енисей» продлил контракт с Сергеем Долининым
Форвард продолжит выступать за красноярский клуб.
Долинин (25 лет, 204 см) выступает за «Енисей» с 2023 года.
В прошедшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 6,4 очка и 5,2 подбора за 19 минут на паркете.
«Я очень рад остаться в родном городе, где болельщики искренне поддерживают команду и часто заполняют зал до отказа. Это не может не радовать! Уверен, что в новом сезоне мы сможем выйти в плей-офф и показать высокий уровень баскетбола. С таким тренером как Арсич нам это по силам. Я благодарен Владимиру Петроковскому и тренерскому штабу за доверие. Вместе мы достигнем высоких результатов!», – сказал Долинин.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Енисея»
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