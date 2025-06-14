Сергей Долинин продлит контракт с «Енисеем»

Сергей Долинин останется в «Енисее».

Красноярский клуб согласовал условия нового соглашения с легким форвардом (25 лет, 205 см).

Прошедший сезон стал лучшим в карьере Долинина . В 45 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 6,4 очка и 5,2 подбора за 19 минут на паркете.