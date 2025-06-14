0

Сергей Долинин продлит контракт с «Енисеем»

Сергей Долинин останется в «Енисее».

Красноярский клуб согласовал условия нового соглашения с легким форвардом (25 лет, 205 см).

Прошедший сезон стал лучшим в карьере Долинина. В 45 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 6,4 очка и 5,2 подбора за 19 минут на паркете.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3063 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЕнисей
возможные переходы
Сергей Долинин
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»
4вчера, 17:10
Сергей Балашов о близком стиле игры: «Йокич. А из розыгрыша Кубка Белова – никого. Я индивидуален»
14 июня, 04:26
«Уралмаш» подписал Тимофея Герасимова
330 мая, 12:07
МБА-МАИ официально сообщила о переходе Сергея Балашова
28 мая, 06:19Фото
Главные новости
«Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик
6 минут назадВидео
Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта
119 минут назадВидео
Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» встречается с «Миннесотой» и другие матчи
124 минуты назадLive
Демар Дерозан: «Самое замечательное в «Оклахоме» – это стабильность и связь между игроками»
137 минут назад
«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом по уплаченному налогу на роскошь в истории НБА
6сегодня, 16:05Фото
Финал чемпионата Израиля отложен из-за обострения конфликта с Ираном
сегодня, 15:38
Трэйси Макгрэйди: «Всегда указывали, что я ростом 203 сантиметра, но я выше»
11сегодня, 15:25
Джериан Грант продлил контракт с «Панатинаикосом» до 2028 года
сегодня, 14:55
«Монако» отстранил Майка Джеймса от участия в финальной серии чемпионата Франции
2сегодня, 14:40
Вероятность обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту» растет
12сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер УГМК Александр Лисичкин: «Ни клуб, ни сборная с лету не будут готовы вернуться на международную арену»
сегодня, 16:36
Агент Димитриса Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»
сегодня, 16:29
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в решающем матче серии
сегодня, 12:00
«Кливленд» сможет обменять Айзека Окоро, если только добавит активы
сегодня, 14:00
Наталия Фураева: «Антониус Кливленд вызывал интерес у команд Евролиги, поэтому ускорились и договорились довольно быстро»
сегодня, 13:37
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе» в 3-м матче серии
1сегодня, 12:00
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» встретится с «Виртусом» во 2-м матче серии
сегодня, 12:00
«Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия». Рик Карлайл использует финал НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности еды в штате
5сегодня, 11:09
Тренер УГМК Александр Лисичкин: «У Олаири Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч»
1сегодня, 10:04
Чарльз Баркли: «Единственный минус в том, что Карлайл выиграет чемпионат, – «Никс» запросят разрешение на переговоры с ним»
сегодня, 07:02