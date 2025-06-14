Сергей Долинин продлит контракт с «Енисеем»
Сергей Долинин останется в «Енисее».
Красноярский клуб согласовал условия нового соглашения с легким форвардом (25 лет, 205 см).
Прошедший сезон стал лучшим в карьере Долинина. В 45 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 6,4 очка и 5,2 подбора за 19 минут на паркете.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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